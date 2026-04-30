- 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ₹31,048 ಕೋಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಯ, ದಾಖಲೆಯ ₹3,210 ಕೋಟಿ ಲಾಭ!
2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ₹31,048 ಕೋಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಯ, ದಾಖಲೆಯ ₹3,210 ಕೋಟಿ ಲಾಭ!
FY26ರಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ₹31,048 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ₹3,210 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
FY26ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ₹31,048 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್) 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ
FY26ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ₹31,048 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹36,248 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ (PAT) ₹3,210 ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, EBITDA ₹4,885 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 15.7% ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಲಾಭ (PBT) ₹3,228 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಬೃಹತ್ ಏರಿಕೆ
ವೇದಿಕೆಯ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ (MAUs) FY26ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು 550 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಗರಿಷ್ಠ ಏಕಕಾಲಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 72.5 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ
FY26ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q4), ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ₹8,372 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕಿಂತ 21.4% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ ₹419 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಲಾಭ ₹421 ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ – ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗ
ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ವೇಳೆ 72.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಏಕಕಾಲಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಏಕಕಾಲಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60% ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 35% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೋಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಹಣಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಟಿವಿ (CTV) ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸುಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಗುರಿತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ FMCG ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ನವೀನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಬಳಕೆದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ‘ತಡ್ಕಾ’ ಎಂಬ ಮೈಕ್ರೋ-ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಬ್ ಮೂಲಕ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ OpenAI ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಗೂ Swiggy ಜೊತೆಗಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ
ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಟಿವಿ ಸಾಧನಗಳ 99%ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವೇದಿಕೆಯ ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರವು FY26ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
