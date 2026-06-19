ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲೀಕ, ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಖರೀದಿ!
ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ,ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಎಂಬ್ರೇಯರ್ ಲೆಗಸಿ 650' ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಂಬ್ರೇಯರ್ ಲೆಗಸಿ 650
ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ (MRG Group) ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಗರಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಎಂಬ್ರೇಯರ್ ಲೆಗಸಿ 650' (Embraer Legacy 650) ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಂಆರ್ಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ , ಪೂಜೆ
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (MIA) ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಆತಿಥ್ಯ (Hospitality), ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (Infrastructure) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಗುಣ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬ್ರೇಯರ್ ಲೆಗಸಿ 650 ವಿಮಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದ ವೇಗ
ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Long-range capabilities) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಎಂಬ್ರೇಯರ್ ಲೆಗಸಿ 650 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜೆಟ್, ಎಂಆರ್ಜಿ ಸಮೂಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪರಂಪರೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ಏರುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಮಾನದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಂಚ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಟನ್ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಂಚ್ ಬೂಟೀಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಪಳಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸನಾ-ಡಿ-ಗೆ (ಕರಾವಳಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ), ಕಬಾಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಹಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಂಪು ಕೃಷಿ-ಉದ್ಯಮ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ
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