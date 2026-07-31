ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹3,140ರಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 31ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ₹25ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3,140ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ಜುಲೈ, 31 ಶುಕ್ರವಾರದದು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ₹25ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಳಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ದೈನಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ:
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಸು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,255ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ದರವು ₹14,460ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹235ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹235ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.