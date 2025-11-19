2026 ರಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಟಾಪ್ 4 ರಾಶಿಗಳು
zodiac signs that will end 2026 in poverty ಕೆಲವು ರಾಶಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
14
Image Credit : Asianet News
ಮಿಥುನ
ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
24
Image Credit : Asianet News
ಕನ್ಯಾ
ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
34
Image Credit : Asianet News
ಧನು ರಾಶಿ
ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
44
Image Credit : Asianet News
ಮೀನ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Latest Videos