2024ರಲ್ಲಿ, ಇಶಾ ಅವರಿಗೆ Harper’s Bazaar Women of the Year ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'Icon of the Year' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.