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- Gold: ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತವೋ, ಕುಸಿತವೋ? ಇಂದಿನ 10 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
Gold: ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತವೋ, ಕುಸಿತವೋ? ಇಂದಿನ 10 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಸಲು ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಿದೆಯಾ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ?
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆಯಾ? 10 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ-ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?
ಜುಲೈ 10ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹14,033.75 ಆಗಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹11,520.55ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹234.49 ರಂತೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹2,34,492.89 ಆಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ. ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಶೋ ರೂಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ, 10 ಗ್ರಾಂ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು 5 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,400 ರೂ. ಇದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಗಬಹುದು, ಗೀರು ಬೀಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನ!
ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?
10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನೇರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,36,250 ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ (ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್) ₹16,350 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಉಂಗುರದ ಒಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ₹1,52,600 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
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