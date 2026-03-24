ಬಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ಡ್ರಿಂಕ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 12-15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೂವರೀಸ್ (ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು) ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಟನ್ ದರಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಟೇಪ್ಗಳಂತಹ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಹೈನೆಕೆನ್, ಎಬಿ ಇನ್ಬೆವ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 'ಬ್ರೂವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅನಿಲ ಅವಲಂಬನೆ
ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕತಾರ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕತಾರ್ನ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅನಿಲದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಸಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತ
ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲುಮೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನಿಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಂತಹ ಗಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಚಪ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸವಾಲು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಮಾರಾಟವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ 'ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್' ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಶೇ. 12-15ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 12ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೋರಲು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು
ಭಾರತದ ಬೀರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ 2024ರಲ್ಲಿ 7.8 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನೆಕೆನ್ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎಬಿ ಇನ್ಬೆವ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ತಲಾ ಶೇ. 19ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಿರಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿವೆ.
ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನ ದರ ಏರಿಕೆ
ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತದ 'ಬಾಟಲ್ಡ್ ವಾಟರ್' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ದರವನ್ನು ಶೇ. 11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 'ಲೊಟ್ಟೆ ಚಿಲ್ಸಂಗ್ ಬೆವರೇಜ್' ಕೂಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮದ್ಯದ ವಲಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ 28 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
