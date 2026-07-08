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- ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ: ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ದೇಶ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ!
ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ: ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ದೇಶ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ!
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ 'ಅಸ್ತ್ರ' ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸಬಾಂಗ್ ಬಂದರಿನ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (Make-in-India) ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಬಿಯಾಂಡ್-ವಿಶುವಲ್-ರೇಂಜ್' ಏರ್-ಟು-ಏರ್ 'ಅಸ್ತ್ರ' (Astra) ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೊವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಶೇಷತೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ "ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಕಾರ"ದ ಒಪ್ಪಂದದ ಜೊತೆಗೆ 'ಅಸ್ತ್ರ' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಿಂತ 'ಅಸ್ತ್ರ' ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BDL) ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 'ರೆಪಬ್ಲಿಕಾರ್ಪ್' (Republikorp) ನಡುವೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ನಂತೆಯೇ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೂ ಸಹ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್
ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಮ್ಯಾಕ್ 4.5 (Mach 4.5) ನಷ್ಟು ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80 ರಿಂದ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗಿನ ಶತ್ರುಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ 'ಸುಖೋಯ್' (Su-30 ಮತ್ತು Su-27) ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಫ್ಲೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಾಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು "ಸಾಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಪತ್ರದ (MoU) ವಿಸ್ತರಣೆ"ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ (ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ) ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಕಡಲ ವಲಯದ ಜಾಗೃತಿ, ಜಂಟಿ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ (Search and Rescue), ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಿರುವ ‘ಸಬಾಂಗ್ ಬಂದರು’ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವೆಂದರೆ ಅದು 'ಸಬಾಂಗ್ ಬಂದರು' (Sabang Port) ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈ ಬಂದರು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ 'ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ'ಯ (Strait of Malacca) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಾದ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 90 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಶೇ. 75 ರಿಂದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೇ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಲು ಭಾರತವು ಸಬಾಂಗ್ ಬಂದರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರು ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚೀನಾದ ಜಲಾವೃತ ನೌಕೆಗಳು (Submarines) ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಹಡಗುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ
ಈ ಮಹತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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