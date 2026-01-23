- Home
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು: ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವು..
ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕಡಿಮೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಸಿವೆ. ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (HDFC BANK)
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.14.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
2. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ICICI Bank)
ICICI ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.9.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
3. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (State Bank Of India)
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಅತಿದೊಡ್ಡದು. 1955 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.9.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
4. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Kotak Mahindra Bank)
ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.4.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
5. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Axis Bank)
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.4.06 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
6. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda)
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 1.57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
7. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Punjab National Bank)
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. 1969 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.1.57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
8. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Canara Bank)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು. 1906ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.1.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
ಟಾಪ್ 9,10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವು..
9. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Union Bank)
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.1.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
10. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Indian Bank)
ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.1.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
