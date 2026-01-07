ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು…. ಇವತ್ತೇ ಶುರು ಮಾಡಿ , ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯೋರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ!
How to be Rich: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನ ಏರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಶ್ರೀಮಂತರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಡವರು. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಸಹ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು.
ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ: ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ತುರ್ತು ನಿಧಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ. ನೀವು ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಗಳಂತಹ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿಯುವ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಮುಖ್ಯ
ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಬಹುದು, ಅಂದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಆಗುವಂತೆ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ
ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಡಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಣವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಷೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
