ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಹುತೇಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ದರ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ವಿವಿಧ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24 ಹಾಗೂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಂ ಗೆ 10,762 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 9,865 ಹಾಗೆಯೇ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 8,072 ಇದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 10,762 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 76 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 86,096 ರೂಪಾಯಿ ( ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 608 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,07,620 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 760 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 10,76,200 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 7,600 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 9,865 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 70 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 78,920 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 560 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 98,650 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 700 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 9,86,500 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 7000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 8,702 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 58 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 64,576 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 464 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 80,720 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 580 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 8,07,200 ರೂಪಾಯಿ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 5,800 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ)
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 98,650 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 98,650 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 98,800 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 98,650 ರೂಪಾಯಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್: 98,700 ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 98,650 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 98,650 ರೂಪಾಯಿ, ವಡೋದರಾ: 98,700 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,270 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 12,700 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 1,27,000 ರೂಪಾಯಿ