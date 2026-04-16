Gold Price: ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ? 24K ಗೋಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡಿ
ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹60,000ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಜ್ಞರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹95,500 ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರಂದು ಇದು ₹1,55,570ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಶೇ. 63ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ₹60,000 ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಈ ಓಟ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮೊಡಿಟಿ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಎಂಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ತಜ್ಞೆ ವಂದನಾ ಭಾರತಿ, 'ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ (2027) ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ (Iran War) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಾಲರ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ (Crude Oil) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವೇ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ಕೇವಲ ಭಾರೀ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ (Gold ETFs) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್' ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಜನರು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಇಂದಿನ ₹1.55 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗವೆನಿಸಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯ (Silver) ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂದಾಜುಗಳು (₹2 ಲಕ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಂತಹ) ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತವು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ (Investment Advice) ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು (Financial Advisor) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
