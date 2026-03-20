ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾ? ಅಥವಾ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಬೆಸ್ಟಾ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಆಭರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೂ, ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಲಾಭದ ಬದಲು ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಆಭರಣಗಳು ಅಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.10ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಭರಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿದ ಹಣ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಲಾಭ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ಧರಿಸಲು, ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್
ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.
