ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ 84% ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜನಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಷ್ ಪಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಬಳಿ ಏನಿದು ಚರ್ಚೆ?
ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮಾಮೂಲು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಲೆಬುಡ ಇಲ್ಲದ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ನೋಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ಇದೇ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿ, ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
84% ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ?
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 84ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನೂನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯಾಷ್ಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಗದು ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯಾಷ್ಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಮಂದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಷ್ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಷ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಣ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಆಗ ಆ ಹಣದ ಶೇಕಡಾ 84ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದರೂ ನೀವು ಆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರು ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದ ಹಣ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಷ್ ಸಿಗುವುದು, ಜಮೀನೇ ಇಲ್ಲದವ ತಾವು ರೈತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಷ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗದೇ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಗೂಡಿಸುವ ಯತ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು
ಆದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೆಂದು ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ... ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಷ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು 10 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮದ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೇ ಅದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಷ್ ಡ್ರಾ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಷ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ (Tax Deducted at Source) ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದನ್ನು ಏಕೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದರ ಮೂಲ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ತಿ ಮಾರುವಾಗ ಏನಿದೆ ನಿಯಮ?
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಷ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ಯಾಷ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಷ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.
ಕ್ಯಾಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣವೇ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಪೆಯ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳಿದರೆ, ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದುಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇರಲಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕ್ಯಾಷ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಡೂ ಆಗಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಭಯವೂ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಲ.
