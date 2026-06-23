Elon Musk: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ? 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 27% ಕುಸಿದ SpaceX ಷೇರು
Elon Musk ಅವರ SpaceX ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 27% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ IPO ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ SpaceX ಈಗ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 16% ಕುಸಿತ!
ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ SpaceX ಷೇರುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 16% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 154.60 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜೂನ್ 16ರಂದು 211.39 ಡಾಲರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಷೇರುಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿವೆ.
ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, SpaceX ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ AI ಯೋಜನೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
AI ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ AI ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. SpaceX ಕೂಡ AI ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಟೆಕ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
IPO ಬಳಿಕವೂ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಷೇರು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, SpaceX ಷೇರುಗಳು ಇನ್ನೂ IPO ಬೆಲೆಯಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 30% ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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