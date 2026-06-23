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- ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ 3 ಬಾರಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು!
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ 3 ಬಾರಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು!
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' ಕಂಪನಿಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ $600 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅಂಥವರು 3 ಬಾರಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' (SpaceX) ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ $600 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು (ಸುಮಾರು ₹57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿ-ಅದಾನಿ ಆಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ!
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ $88.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ $120 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರೂ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಷ್ಟದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು 16% ಕುಸಿತ ಕಂಡು $154.60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಇದು ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ದಾಖಲೆಯ $75 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಬಂಪರ್ ಐಪಿಒ (IPO) ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ (Profit Booking) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದದ್ದು ಈ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆತಂಕ:
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಐ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು $20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು 'ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಐ' ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ, $2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಏರಿಳಿತ ಮಸ್ಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.
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