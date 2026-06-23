ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಕೋಡಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಆರ್ಎಸ್' ಎಸ್ಯುವಿ, ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 6 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 262 bhp ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ 7-ಸೀಟರ್ ಕಾರು, ತನ್ನ ವೇಗ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.23): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ (SUV) ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸ್ಕೋಡಾ' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸ್ಕೋಡಾ ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಆರ್ಎಸ್' (Skoda Kodiaq RS) ಎಸ್ಯುವಿಯ ಕೇವಲ 50 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ ಆರ್ಎಸ್' (Octavia RS) ಕಾರು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಆರ್ಎಸ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದು ಕೇವಲ 6 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
51 ವರ್ಷಗಳ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ (Legacy)
ಸ್ಕೋಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 'RS' ಬ್ಯಾಜ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಆರ್ಎಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ ಆರ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಶೀಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಆರ್ಎಸ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, 4×4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 7-ಸೀಟರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರಂಪರೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಮ್ಮಿಲನವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
- ಎಂಜಿನ್: ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 2.0 ಲೀಟರ್ TSI ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಶಕ್ತಿ: ಇದು 262 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 400 Nm ಭರ್ಜರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ಇದರೊಂದಿಗೆ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರಿನ ನಾಲ್ಕೂ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ (4x4) ಸಮಾನವಾಗಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೇಗ: ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 231 ಕಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದರ ಅಸಲಿ ತಾಕತ್ತು!
ಹೊಸ ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಆರ್ಎಸ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚಾಸಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್' (DCC Plus) ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್' ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂಜಿನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ನಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಆರ್ಎಸ್ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗ್ರಿಲ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಸ್ (ORVMs), ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಡಾರ್ಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ (Red Stitching) ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 7-ಸೀಟರ್ ಲೇಔಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕಿಂಗೇ ಸಾಕ್ಷಿ.