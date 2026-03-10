ಕೇವಲ 2 ದಿನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್! ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40000 ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಏನಿದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್?
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ 'ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ರೆಡಿ-ಮಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್?
ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು!
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆ (EDII) ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
- ದಿನಾಂಕ: 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 12 ಮತ್ತು 13
- ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:00.
- ಸ್ಥಳ: ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕೋಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಎಕ್ಕಾಟ್ಟುತಂಗಲ್, ಚೆನ್ನೈ - 32.
- ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕ: ₹4000.
ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ಗಳು
ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ; ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವರೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿ!
ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಈ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಗಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
