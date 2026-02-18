ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಏರಿದ ITC, Godfrey Phillips ಷೇರು!
ಫೆ.18 ರಂದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಫೆ.18 ರಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಈಗ ಇರುವ ಬೆಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಟಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಯುಬಿಎಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಐಟಿಸಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತಲಾ ರೂ.332.70 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತಲಾ ರೂ.2,478.8 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಿಗರೇಟ್ ತಯಾರಕರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ EBIT ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಲ್ಬೊರೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ 9.5 ರೂ.ಗಳಿಂದ 11.5 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿಸಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು 74 ಎಂಎಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಪರಿಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿ & ಕೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಐಟಿಸಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ (ಸ್ಲಿಮ್ಸ್) ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ (ಮೌಲ್ಯ) ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2025 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲೆವಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗರೇಟಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 1,000 ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ 2,050–8,500 ರೂ.ಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.