ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವು 'ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ' ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.1): ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ 1,000 ಸಿಗರೇಟ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ₹ 2,050 ರಿಂದ ₹ 8,500 ರವರೆಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ 28% GST ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ, ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 40% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ದರಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು 1,000 ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ₹2,050 ರಿಂದ ₹8,500 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ 2 ಕಾರಣಗಳು
1. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ: ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ₹5 ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ₹8 ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2. 'ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆ'ಯ ಪರಿಣಾಮ: ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ GST ವಿಧಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು 'ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆ'ಗೆ (ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವೂ ಸೇರಿದೆ) ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 'ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ' ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮ MRP ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ + ಸೆಸ್) ₹6 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈಗ, ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ (-₹2), ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ (+₹4). ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಈಗ ₹8 ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ₹2 ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹15 ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ₹17 ಅಥವಾ ₹18 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದ ಐಟಿಸಿ ಷೇರು
ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುದ್ದಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಐಟಿಸಿ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. 2020 ರ ನಂತರದ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದೇ ದಿನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರು ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಮಾರ್ಸ್ಬರೋದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಶೇ. 17.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ 50% ಸುಂಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 253 ಮಿಲಿಯನ್ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ 253 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 53 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸಾವು
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದರಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಧೂಮಪಾನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 13.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದರೆ, ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 500 ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.