ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ ರಷ್ಯಾ 'ಅಗ್ಗದ ತೈಲ'ದ ಲಾಭ; ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚೀನಾಗೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಮುಖ ಆಪ್ತ!
ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಚೀನಾ, ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳೂ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ರಷ್ಯನ್ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಚೀನಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸತತ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾ, ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 20.7 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.07 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ದರವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ವೋರ್ಟೆಕ್ಸಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಪ್ಲರ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ದಿನಕ್ಕೆ 2.083 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 1.718 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.159 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪ್ಲರ್ ದತ್ತಾಂಶ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಐಸಿಇ ಬ್ರೆಂಟ್ನ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $9 ರಿಂದ $11 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಯುರಲ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
