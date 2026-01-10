ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳು
ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ, ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ? ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ? ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು? ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಶೇರುಗಳಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ.
ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳು
ಆಭರಣ/ನಾಣ್ಯ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್: ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಖರೀದಿ, ಆದರೆ ಸೆಬಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಇನ್ನೂ 2 ವಿಧಾನಗಳು
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಬೇಕು, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್: ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ, ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಬದಲಾದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ, 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಲಾಭಕ್ಕೆ 12.5% ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಲಾಭ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ 5-10% ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಡಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
