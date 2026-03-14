ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಧ್ವಜವಿರುವ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಡಗು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಾವಲಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಡಗಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ನಂದಾದೇವಿ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗೂ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.14): ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಇರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲೋಡ್ ಇರುವ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಡಗು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಾವಲು ಇಲ್ಲದೆ, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 40 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಇದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಒಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆ ಹಡಗು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಾವಲು ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿತು. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಒಮಾನ್ಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಂದಾದೇವಿ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲೋಡ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಕೂಡ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿದೆ.
MarineTraffic.com ನ ಹಡಗು-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕತಾರ್ನ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಆಂಕಾರೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅದು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಡಗು ಕತಾರ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಾಲಿಕ್
ಶಿವಾಲಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದೆ. MarineTraffic.com ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಡಗು 225.28 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 36.6 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಡಗು ಮೂಲತಃ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕ್ಸನ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದ ನಂತರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾಗಣೆಯ ಮೊದಲ ದೃಢೀಕೃತ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಇರಾನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಫಥಾಲಿ, "ಹೌದು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ; ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂದಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ 46 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ಇನ್ನು ನಂದಾದೇವಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 46 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹೈಲೆವಲ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.