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- DMart ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್: ವಾರದ ಯಾವ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
DMart ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್: ವಾರದ ಯಾವ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಾದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣ ಡಿಮಾರ್ಟ್
ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣ ಎಂದರೆ ಅದು ‘ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್’ (D-Mart). ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಆರ್ಪಿ (MRP) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ ಆಫರ್ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಆಫರ್ಗಳು (ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ)
ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ (Festival Offers)
ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ, ಹೋಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್' (Buy One Get One) ನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೀಲ್ಸ್ (Clearance Sale & Online Coupons)
ಕೆಲವು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ (ಭಾನುವಾರದ) ನಂತರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು 'ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್' ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 'ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ' (D-Mart Ready) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಪನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದ ‘ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಆರಂಭ (Weekend Special Starts)
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾರದ ಸೇಲ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮಳಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 'Weekend Special' ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಪ್ಗಳ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಭರಪೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶನಿವಾರದ ‘ಪೀಕ್ ಡೇ’ ಆಫರ್ಸ್ (Peak Day Offers)
ಶನಿವಾರ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ದಿನದಂದು 'ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1' (Buy 1 Get 1), ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ (50% Off) ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ 'ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್' (Combo Packs) ಆಫರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಭಾನುವಾರದ ‘ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇ’ ಬಂಪರ್ (Closing Day Extra Discount)
ಭಾನುವಾರ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಂತಹ ನಿತ್ಯಬಳಕೆಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
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