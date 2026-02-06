- Home
- Smartphones Under 20000: ಕೊಂಡರೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಲ್ಲ; 20,000 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವು!
Top 5 smartphones under 20000: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೋನ್ಗಳು ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
Image Credit : Vivo Website
1. ವಿವೋ T4 (Vivo T4)
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವೋ T4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, 20,000 ರೂ. ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 8GB RAM, 50MP + 2MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 90 ವ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 7300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 6.77-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Image Credit : iQOO
2. ಐಕ್ಯೂ Z10 (iQOO Z10)
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐಕ್ಯೂ Z10 ಫೋನ್, 50MP + 2MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 90 ವ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 7300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Image Credit : Motorola
3. ಮೋಟೋ G67 ಪವರ್ (Moto G67 Power)
ಮೋಟೋರೋಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೋಟೋ G67 ಪವರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 2 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB RAM, 50MP + 8MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 30 ವ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಬೋ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 6.7-ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : X/realmeIndia
4. ರಿಯಲ್ಮಿ P4 (Realme P4)
ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, 6GB RAM, 50MP + 8MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 80 ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 6.77-ಇಂಚಿನ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೋ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Image Credit : Redmi
5. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 (Xiaomi Redmi Note 15)
ಶಿಯೋಮಿಯ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 8GB RAM ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ 108MP + 8MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 20MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 45 ವ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 6.77-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
