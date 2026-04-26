Liquor Price Hike: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಮದ್ಯದ ದರ ಏರಿಕೆ: ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು?
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೇ 1 ರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ದರ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 5ನೇ ಬಾರಿಯ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.10 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮದ್ಯದ ದರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು
ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 18 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆಯು ಮೇ 1 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮದ್ಯದ ದರ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ (Original Choice) 180 ml ಬಾಟಲಿ ಈಗ 95 ರೂ. ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 115 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾವರ್ನ್ (Old Tavern) 180 ml ಬಾಟಲಿಯ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ 80 ರೂ. ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಬೆಲೆ 100 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ. ಬಡವರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಜಾ ವಿಸ್ಕಿಯ (Raja Whisky) 180 ml ಬಾಟಲಿಯ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 95 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ, ಇದರ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ 70 ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಹೇವರ್ಡ್ಸ್ (Haywards) ಈಗ 100 ರೂ. ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಬೆಲೆ 120 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.
ಐದನೇ ಬಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ 10 ರಿಂದ 45 ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮದ್ಯದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
