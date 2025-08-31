ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ CEOಗಳ ಸಂಬಳ ಬಹಿರಂಗ
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ CEOಗಳ ಸಂಬಳದ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ CEO ವಿನಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿ ಜನರು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಇಂಧನ, ಬಂದರು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಅನಿಲ, ಕೃಷಿ, ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ CEOಗಳ ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಸಂಬಳ
ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ CEO ವಿನಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ₹69.34 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಬಳವು ಇತರ CEOಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೆ, ಅದಾನಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾಂತರ್ಪ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ₹14 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ACC ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮಾಜಿ CEO ಅಜಯ್ ಕಪೂರ್ ₹11.45 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನೀತ್ ಎಸ್. ಜೈನ್ ₹11.23 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೀತ್ ಎಸ್. ಜೈನ್ ₹11.23 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು SEZ ವಲಯದ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಶ್ವಾನಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಸಂಬಳ ₹10.34 ಕೋಟಿ.
ಅದಾನಿ ಪವರ್ನ ಎಸ್. ಪಿ. ಕ್ಯಾಲಿಯಾ ₹9.16 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸುರೇಶ್ ಪಿ. ಮಂಗಲಾನಿಗೆ ₹8.22 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
₹5.9 ಕೋಟಿ
ಕೃಷಿ ವಲಯದ AWL ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಂಕ್ಷು ಮಾಲಿಕ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ₹5.9 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ITD ಸಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಜಯಂತ್ ಬಸು ಅವರಿಗೆ ₹2.01 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ CEOಗಳ ಸಂಬಳವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
