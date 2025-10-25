LIC Invested ₹33000 Crore in Adani Group ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ₹33,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.25): ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ $3.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹33,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಾಭವಾಗಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ (PAC) ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಭಾರೀ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಸಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಎಲ್ಐಸಿ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿಯ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ, ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ತಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದು ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಎಂದ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, "ಈ ಹಗರಣವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿಗಳ ಅನುಚಿತ ಖಾಸಗೀಕರಣ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಹ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಟ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅದಾನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದಾನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು
ಮೊದಲ ವಿವಾದ: ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ
ಇದು ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ₹20,000 ಕೋಟಿಗಳ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜನವರಿ 27, 2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 24, 2023 ರಂದು, ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಜನವರಿ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಗುಂಪಿನ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು $12 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಾನಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ₹20,000 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೆಬಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, "ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಸತ್ಯ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಎರಡನೇ ವಿವಾದ: ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಜನವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 'ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ' ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ $28 (ಸುಮಾರು ರೂ. 2,360) ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗೆ (TANGEDCO) ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ $91.91 (ಸುಮಾರು ರೂ. 7,750) ಬೆಲೆಗೆ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಮದು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುಂಪು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
2019 ಮತ್ತು 2021 ರ ನಡುವಿನ 32 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 30 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಗಣೆಗಳ ಆಮದು ದಾಖಲೆಗಳು ರಫ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹582 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ಅದಾನಿ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹6.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 27 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವ್ಯಾಪಾರ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.