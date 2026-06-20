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- ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ Royal Enfield ಇವಿ ಬೈಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ವಿತರಣೆ, 154 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್!
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ Royal Enfield ಇವಿ ಬೈಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ವಿತರಣೆ, 154 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್!
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6' ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 'ಹಬ್-ಅಂಡ್-ಸ್ಪೋಕ್' ಸೇವಾ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖರೀದಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಚೊಚ್ಚಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ' (Flying Flea), ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮಾದರಿಯಾದ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6' (Flying Flea C6) ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿತರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆ (After-sales service) ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾದ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಹಂತ ಹಂತದ ರೋಲ್ಔಟ್ ತಂತ್ರ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ 'ಹಂತ ಹಂತದ ರೋಲ್ಔಟ್' (Phased Rollout) ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಇವಿ ಬೈಕ್ ವಿತರಣೆ ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೂ ಈ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ 'ಹಬ್-ಅಂಡ್-ಸ್ಪೋಕ್' ಸೇವಾ ಜಾಲ
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ 'ಹಬ್-ಅಂಡ್-ಸ್ಪೋಕ್' (Hub-and-Spoke) ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಹಬ್ (ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮುಖ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (Hub) ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಟಿಲ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೋಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (Spokes) ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಪ್-ಇನ್-ಶಾಪ್ ಮಾದರಿ: ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಇ (ICE - ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಜಾಲವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಾಪ್-ಇನ್-ಶಾಪ್' (Shop-in-shop) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಜಯನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇದರ ಲೈವ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು (RSA): ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 24x7 ಉಚಿತ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (Roadside Assistance) ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ BaaS (ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್) ಆಯ್ಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಬೈಕನ್ನು ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಖರೀದಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು 'ಫ್ಲಿಯಾ ಗ್ರೀನ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೇರ ಖರೀದಿ (Outright Purchase): ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮೇತ ಇಡೀ ಬೈಕನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.79 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS): ಗ್ರಾಹಕರ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ BaaS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಾಹನದ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 1.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Subscription) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ:
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಇದರಲ್ಲಿ 3.91kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 154 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (IDC ರೇಂಜ್) ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಬೈಕ್ 15.4kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 60Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಪರ್ಮನಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್: ಕೇವಲ 3.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು (Top Speed) ತಲುಪಬಲ್ಲದು.
ವಿನ್ಯಾಸ: ಕೇವಲ 124 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ 19 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿದಾದ 90-ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್:
ಈ ಇವಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.5 ಇಂಚಿನ ದುಂಡಗಿನ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುವ ಕಲರ್ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರೈಡರ್ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 5 ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಲೀನ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸವಾರರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಮಗ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.