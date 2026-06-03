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- ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ GRRR ನೈಟ್ಸ್ ಉತ್ಸವ, ಬೈಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಡಿಜೆ ಸೇರಿ ಯವಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಗಮ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ GRRR ನೈಟ್ಸ್ ಉತ್ಸವ, ಬೈಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಡಿಜೆ ಸೇರಿ ಯವಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಗಮ
ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಿಜೆ, ಬೈಕ್ ಡ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ‘GRRR ನೈಟ್ಸ್ x ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉತ್ಸವ ಯುವಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ GRRR ನೈಟ್ಸ್ x
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ (Royal Enfield), ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ‘GRRR ನೈಟ್ಸ್ x ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್’ (GRRR Nights x Underground)ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಈ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಲೋಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಂತ್ರಗಳು, ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆತ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ವೇಗ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ರಶ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಹಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದವು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು:
ಲೈವ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು (Live Shows): ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡರ್ಗಳು ಬೈಕುಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಡ್ರಾಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ (Drag & Drift Club): ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಕಸ್ಟಮ್ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ (Custom Motor Vehicle Showcase): ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾದ (Custom Built) ಗ್ಯುರಿಲ್ಲಾ 450 (Guerrilla 450) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇತರೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಬಿಂಬಿಸುವ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು
ವೇದಿಕೆ ರಂಗೇರಿಸಿದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ಡಿಜೆಗಳು:
ಕಾರ್ನರ್ ರೈಡ್ ಪರಿಚಯ:
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ಯುರಿಲ್ಲಾ 450 ಬೈಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಐಪಿ (Street Racing IP) ಆದ ‘ಕಾರ್ನರ್ ರೈಡ್’ (Corner Raid) ಅನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು
ಬ್ರೋಧಾ ವಿ (Brodha V): ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಪರ್ ಬ್ರೋಧಾ ವಿ ತಮ್ಮ ಚುರುಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ವರ್ಡ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು
ಡಿಜೆ ತಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೆ ಸ್ಟೋಕ್: ಈ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಎನರ್ಜಿ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು
ಡಿಜೆ ಫ್ರಾಂಕಿ: ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಂದಣಿಯು ತಾವರೆ ಎದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು
ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಫೈರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು (Fire Performance) ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಪ್ರಿ-ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರಾಗ್ ರೇಸ್: ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏರ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ (Airstrip) ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಡ್ರಾಗ್ ರೇಸ್ನ ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ (Live Stream) ಮಾಡಲಾಯಿತು
ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್:
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸನಮ್ ಸೇಖೋನ್ (Sanam Sekhon) ಅವರ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು 'ಟೀಮ್ ನೆವರ್ ಇನಫ್' (Team Never Enough) ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದ್ದವು.
1901 ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, 1955 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ (ಚೆನ್ನೈ) ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.