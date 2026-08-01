ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಲ್ಸರ್ N160 ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪಲ್ಸರ್ 125/150 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N160 ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಅಥವಾ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.
10 ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಜಾಜ್
2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೇಳೆ, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 10 ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 125 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 150 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಟೀಸರ್, ಈ ಮುಂಬರುವ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಂಟ್ ಕೌಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟ್, ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಸ್ಲಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್, ಮತ್ತು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆಯೇ?
ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಸದ್ಯ ಇರುವ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 124.38 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 11.8 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.8 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 149.5 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 2-ವಾಲ್ವ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 14 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 13.4 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಐದು-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ சமயದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.