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- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್: 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್: 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (electric scooter) ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (petrol scooter) ಬೆಸ್ಟಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಾಹನದ ಬೆಲೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ 900 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 10,950 ಕಿ.ಮೀ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬರೀ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 45 ರಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 100 ರಿಂದ 125 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸಲು ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 2.78 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,800 ರಿಂದ 2,500 ರೂ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 21,600 ರಿಂದ 30,400 ರೂ. ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕವಷ್ಟೇ.
ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಗಾಡಿಯ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಓಡಿಸುವ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸಲಿ ಖರ್ಚು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕ್ ರಿಪೇರಿ, ಟೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ವಯಸ್ಸು, ಓಡಿದ ದೂರ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಜಾಣತನ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸುವ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 180 ರಿಂದ 270 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 2,160 ರಿಂದ 3,285 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ದೂರವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಸಲಿ ರೇಂಜ್, ಮನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುವ ರೇಂಜ್ಗಿಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಗಾಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಸಲಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಭಾಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ. ಆದರೂ, ಟೈರ್, ಬ್ರೇಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ (ECU) ಹಾಳಾದರೆ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಡಿಯ ಬೆಲೆ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ, ವಿಮೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಂಡರೆ 12 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
365 ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೂಕ್ತ?
ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ, ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 21,600 ರಿಂದ 30,400 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 2,160 ರಿಂದ 3,285 ರೂ. ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 18,000 ದಿಂದ 28,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗಾಡಿಯ ಬೆಲೆ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಓಡಿಸುವವರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಡಿ ಬಳಸುವವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವವರು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ತೆಗೆಯುವವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 365 ದಿನಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.