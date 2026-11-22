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- ಯಮಹಾ, KTMಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಬಂತು ಬಜಾಜ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ?
ಯಮಹಾ, KTMಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಬಂತು ಬಜಾಜ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ?
Bajaj Pulsar RS200 Bajaj Pulsar RS200: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ RS200 ಹೊಸ ರೂಪ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೇನು? ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Bajaj Pulsar RS200: ಬಜಾಜ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
Bajaj Pulsar RS200: ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಂಡೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
Bajaj Pulsar RS200: ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್!
Bajaj Pulsar RS200: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್(Faired Sports Bike), 2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಅನ್ನು Technical and mechanical ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Bajaj Pulsar RS200: ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 25 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಪ್ದೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುಬಹುದು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹198,441 ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಲ್ಸಾರ್ ಮಾದರಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ರೂಪದ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Bajaj Pulsar RS200: ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ತ್ಯ
ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಹಳೆಯ LCD ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪಲೇ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಡ್ರೈವ್ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಗಳು, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟರ್
ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಐದು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಅದೇ 199.5cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪವರ್ ಅನ್ನು 1 PS ನಿಂದ 25.5 PS ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಟಾರ್ಕ್ 18.74 Nm ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು 37mm ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ (USD) ಮುಂಭಾಗದ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಜಾರದಂತಹ ಅಗಲವಾದ 140/70-R17 ರೇಡಿಯಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈರ್ಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಯಮಹಾ R15 V4, KTM RC 200, ಹೀರೋ ಕರಿಜ್ಮಾ XMR ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ SF 250 ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.