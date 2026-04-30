ಒಬೆನ್ Rorr EVO ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 99,999 ರೂ
ಒಬೆನ್ Rorr EVO ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 99,999 ರೂ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅತೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ.
ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬೆನ್ Rorr EVO
ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಇಂದು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ Rorr EVO ಮೋಟಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Rs. 99,999 (ex-showroom) ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ.
ಒಬೆನ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
Rorr EVO ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 110 km/h ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು 180 km (ಐಡಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಬೆನ್ ಪ್ಲಗ್ (ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್) ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 0-80 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೈನಂದಿನ ಸುಲಭ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
200 ಮಿಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್
780 ಮಿಮೀ ಸೀಟಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 200 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Rorr EVO 230 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ water wading ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ, Rorr EVO ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನದ ಆಕರ್ಷಕ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಗಸುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಆಫರ್
ಮೊದಲ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ Rs. 99,999 (ex-showroom) ಆರಂಭಿಕ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ Rs. 1,24,999 (ex-showroom) ಆಗಿರಲಿದೆ. ಕೇವಲ ₹777 ಪಾವತಿಸಿ ಈಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಒಬೆನ್ ನ 150 ಶೋರೂಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, Rorr EVO ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ 680 ಮಿಮೀ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಸವಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೀಟಿನ ಎತ್ತರವು ಕೇವಲ 780 ಮಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಗದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಟುಕುವ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Rorr EVO 10 ಲೀಟರ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೀಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.\