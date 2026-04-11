ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್/ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ? ಬೇಡ್ವಾ?

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಇಂಧನದ ಟ್ಯಾಂಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ಕಟ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 80% ರಿಂದ 90% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
