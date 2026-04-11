ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್/ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ? ಬೇಡ್ವಾ?

life Apr 11 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:freepik
ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ತಾಪಮಾನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ವಾಹನ, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಇಂಧನದ ಟ್ಯಾಂಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್‌ ಶಾಖದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಟೋ-ಕಟ್ ಶಬ್ದ

ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ಕಟ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಕೈಗೆ ತಾಗುವರೆಗೂ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 80% ರಿಂದ 90% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ/ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿ.

ಹೇಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಂಬಾರ್‌ ರುಚಿ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ!

ಉದ್ದು-ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಹತ್ತಿಯಂಥ ಮೃದು ದೋಸೆಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು!

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ತಿ! ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇವೆ ಈ 3 ತಾಣಗಳು

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್‌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಪಾನೀಯಗಳಿವು; ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ