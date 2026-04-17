ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲು ಬಜೆಟ್, ಮೈಲೇಜ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.17): ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಬೈಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ (Look) ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ (Maintenance) ಅಥವಾ ಮೈಲೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಿದ್ದಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತುರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳಿರುವ ಬೈಕುಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳು; ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ 'ಎಕ್ಸೈಟ್‌ಮೆಂಟ್'ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯ ಅನುಭವ ಸುಖಕರವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ಸ್‌.

ಲುಕ್‌ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಜನರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಬೈಕಿನ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗುವುದು. ಹೊಳೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದ ಮಾಡೆಲ್ ಸೂಕ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ₹ 1000 ದಂಡ ತೆತ್ತ ಕಾರು ಚಾಲಕ!
ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್: ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ?

ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದು. ಅನೇಕರು ಇಎಂಐ (EMI) ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪಾವತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈಕ್ ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆಯೋ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.

ಅಗತ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ

ಅನೇಕ ಜನರು 'ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್' (Test Ride) ಮಾಡದೆಯೇ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿ ಬೈಕಿನ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೀಟ್‌ನ ಹದ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

ಸರಿಯಾದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (Insurance) ಆರಿಸಿ

ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೈ-ಪವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವ ಬೈಕುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.