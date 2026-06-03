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- ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಹೊಸ ಅವೋರ್ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಹೊಸ ಅವೋರ್ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಯೋಚಿಸುವ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 100 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಬೈಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ದಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಬೈಕ್. ಸಮರ್ಥ್ ಇ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನೀಯರ್ ಕೆಲಸ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್, 'ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋಷನ್' ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಇ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ತಂಡವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್&ಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ (ಇನ್-ಹೌಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಬಿಎಂಎಸ್), ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಮೋಟಾರ್, ಮೋಟಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಡಿಸಿ-ಟು-ಡಿಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯದೇ ಆದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದುವರೆಗೆ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸರಣಿ ಅವೋರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎವಿಆರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸವಾರನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅವೋರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎವಿಆರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಹನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಏಕೀಕೃತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಒಂಭಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಪಂದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ತ್ವರಿತ ದೋಷಪತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ಹೊರಗಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವಾಗ, ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ (ಐಪಿ) ಸಲ್ಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
125ಸಿಸಿಯಿಂದ 200 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್
ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ 125ಸಿಸಿ ಯಿಂದ 200ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎವಿಆರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನೈಜ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅವೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಇಂದಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ.