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- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಫೈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: 'ಯುಬಿ ಸಿಟಿ' ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸೀಲ್ಡೌನ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಫೈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: 'ಯುಬಿ ಸಿಟಿ' ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸೀಲ್ಡೌನ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುಬಿ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 132 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.09): ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಐಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯುಬಿ ಸಿಟಿ (UB City) ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ (Brigade Road) ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (FSSAI) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತತ 3ನೇ ದಿನ ನಡೆಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ (Rotten Meat) ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪತ್ತೆ?:
ಸ್ಕೈ ಕಿಚನ್ (Sky Kitchen - UB City):
ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕೆಜಿ ಕೊಳೆತ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾಂಸ, 6 ಕೆಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ 15 ಲೀಟರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ (Used Cooking Oil) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 51 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಪೂರಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸ್ಕೈ ಕಿಚನ್' (Sky Kitchen) ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತುಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಬಿಫ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೀಲ್ಡೌನ್ (Sealed Down) ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ :
ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೆಜಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (Duck Meat) ಹಾಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಮೀನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೋಜ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 55 ಕೆಜಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಟಸ್ಕಾನೋ ಮತ್ತು ಮಡ್ರಾಸ್ ಕಿಚನ್:
ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ 5 ಕೆಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ (Mushroom) ಹಾಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆನ್ಸೆಝ್ ಹೋಟೆಲ್ :
3 ಕೆಜಿ ಫಿಶ್, 7 ಕೆಜಿ ಕೇಕ್ ಹಾಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು 15 ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ 132 ಕೆಜಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆ:
ಈ ಭರ್ಜರಿ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (Food Safety Commissioner Srinivas), ಸತತ 3ನೇ ದಿನ ರೇಡ್ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಯುಬಿ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಮೀನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೋಜ್ (Frozen) ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸವನ್ನು -18 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೀನನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದರೂ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ (Expiry Date) ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಂಟಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 10 ರಿಂದ 15 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಡ್ವೈಸರಿ (Advisors) ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ಗಳನ್ನು (Cloud Kitchens) ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.