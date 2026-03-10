- Home
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾಪ್ 8 ಐಷಾರಾಮಿ ಏರಿಯಾ.. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಾಸಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ!
Posh localities in Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತ. ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳವರೆಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಶಾಂತತೆ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕದ ಆ ಎಂಟು ಅದ್ಭುತ ಲೊಕಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು.
ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಭಾರತದ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇವಲ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಬಸವನಗುಡಿ (Basavanagudi)
ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳು, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಇಂದಿರಾನಗರ (Indiranagar)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಿದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೆಫೆಗಳು, ಹೈ-ಎಂಡ್ ಬೊಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ.
3. ಜಯನಗರ (Jayanagar)
ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಜಯನಗರವು ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ-ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
4. ಕೋರಮಂಗಲ (Koramangala)
ಇದು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಬ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
5. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ (Malleshwaram)
ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
6. ರಾಜಾಜಿನಗರ (Rajaji Nagar)
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
7. ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ (Frazer Town)
ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ (Colonial history) ಹೆಸರುವಾಸಿ. ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
8. ಸದಾಶಿವನಗರ (Sadashivanagar)
ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ತಾಣ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಎಂಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮರು-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.