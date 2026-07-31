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- Bank Holidays August: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್, ಹಣಕಾಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ
Bank Holidays August: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್, ಹಣಕಾಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ರಜಾದಿನಗಳ ಈ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2026 (ಗುರುವಾರ): ದೇಶಭಕ್ತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಫಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 (ಶನಿವಾರ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2026 (ಭಾನುವಾರ): ಭಾನುವಾರದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2026 (ಬುಧವಾರ): ಮಹಾರಾಜ ಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2026 (ಶನಿವಾರ): ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ): ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಓಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಚ್ಚಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 (ಬುಧವಾರ): ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುವೋಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇಲಾಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭೋಪಾಲ್, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಂಫಾಲ್, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಯ್ಪುರ್, ರಾಂಚಿ, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 (ಶುಕ್ರವಾರ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2026 (ಭಾನುವಾರ): ಭಾನುವಾರದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.