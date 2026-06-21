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- Bike Headlights: ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬೈಕ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Bike Headlights: ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬೈಕ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಲು 'ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್' (AHO) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರಣ. ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ? AHO (ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್) ನಿಯಮ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ ಈ ಬೈಕ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಏಕೆ?
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ (AHO) ಅಂದರೇನು?
AHO ಎಂದರೆ 'ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್'. ಬೈಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆನ್ ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ AHO ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರುವಾಗಲೂ ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಚಾಲಕನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು, ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು AHO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಮೊದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ನಾರ್ವೆ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (DRL)' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಹನದ ಲೈಟ್ಗಳು ಉರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ, ಮಂಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ
ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಕವಿದಾಗ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು ಇತರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?
ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ AHO ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ನಿಯಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಲೈಟ್ ಉರಿಯುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಚಾಲಕನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಲೈಟ್ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನಗತ್ಯ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.