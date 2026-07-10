ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟೆಕ್ಟಾನ್' ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ₹10.49 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ADAS ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟೆಕ್ಟಾನ್' (Tekton) ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿ 10.49 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ವಿವರಗಳು:
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಎರಡು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:
- 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಮ್ಯಾನುಯಲ್): ಈ ಎಂಜಿನ್ 100bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 166Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 19.4 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಮ್ಯಾನುಯಲ್): ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ 163bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 280Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 17.8 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (DCT ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್): ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇದರ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾದರಿಯು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 18.5 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳು:
ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಪೆಟ್ರೋಲ್' ಎಸ್ಯುವಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್, ಸಿ-ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಭವ್ಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ 212 ಎಂಎಂನಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ:
ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪ್ಯಾನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ನೆರವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ), 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಮೈಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.