ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೈಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೈರ್, ಬ್ರೇಕ್, ಚೈನ್, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.16): ಮಳೆಗಾಲ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೈಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಬೀಳುವ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಬೈಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಸಂಭವಿಸಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನೆನೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೈಕಿನ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಕೆಸರು, ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (Checking Tyres and Brakes)
ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಟೈರ್ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಟೈರ್ ಸವೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು (ಗ್ರಿಪ್) ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಏರ್ ಪ್ರೆಶರ್) ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೈರ್ನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳು (ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್) ಇವೆಯೇ ಎಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
ಬ್ರೇಕ್: ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಎನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ (Take care of Chains and Lights)
ಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್: ಮಳೆನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚೈನ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲಿಂಗ್ (ಲಬ್ರಿಕೇಶನ್) ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.
ಲೈಟ್ಸ್ : ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಟೇಲ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ (Battery and Electrical Wiring)
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್: ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸಡಿಲವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕು (ಕೊರೊಷನ್) ಜಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ವೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಹೋದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ (Suspension and Bike Cleaning)
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್: ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್) ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜ್, ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನಿಯಮಿತ ವಾಷಿಂಗ್: ಕೆಸರು, ಕೊಳಕು ನೀರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಡಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ (Safe Riding Tips)
ಸರಿಯಾದ ಗೇರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ಬೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ರೇನ್ ಸೂಟ್, ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲೌಸ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸಿ.
ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಸವು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹುದು. ನೀರಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ: ನೀರು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೈಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.