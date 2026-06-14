ಹ್ಯುಂಡೈ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು 2027ರಿಂದ ಭಾರತದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಕ್ರೆಟಾ, ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ 7-ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿವೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ TGDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿವೆ. 2027ರಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 2027ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿ 'Ni1i' ಎಂಬ ಕೋಡ್ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್ ಕಾರಿನ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ, ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ 'MQ4i' ಕೋಡ್ನೇಮ್ನ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಸೊರೆಂಟೊ ಕಾರನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಲಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರ XUV 7XO, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಟೊಯೊಟಾ ಮತ್ತು ರೆನೋದಿಂದ ಬರಲಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್
ಈ ಕಾರುಗಳ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಂದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ತಮ್ಮ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ റിപ്പോർಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಒಂದು ಹೊಸ 1.2 ಲೀಟರ್ TGDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆಂದೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೆಯಾನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈನ ಈ ಹೊಸ 1.2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರು, ಈಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇದೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹ್ಯುಂಡೈನ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ (Ni1i) ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಕಿಯಾ ಸೊರೆಂಟೊ ಆಧಾರಿತ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೆಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್
ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬೆಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೂಲಕವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೊಸ 1.2 ಲೀಟರ್ TGDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸೋನೆಟ್ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಈ ಸಬ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ 2028 ಅಥವಾ 2029ರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.