ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್: ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ ಇದೇ ನೋಡಿ!
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 26.99 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರು
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ಕಾರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಪಂಚ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿಯ 71,113 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಸಿಎನ್ಜಿ, ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5.59 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿದೆ? ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪಂಚ್ 2026 ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ 10.24-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಎಂಜಿನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 120 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಳೆಯ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಯು 73.4 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 103 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 26.99 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲ
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಎಸ್ಸಿ, ಎಬಿಎಸ್, ಟಿಪಿಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.