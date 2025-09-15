ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ
zodiac signs who borrow money but never return ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುವವರೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮರೆವಿನ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮರೆವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ. ಈ ಜನರು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಲು ಸಹ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಗುರು ಕೂಡ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಮಯರು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲರು. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ತಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯದಿರಲು ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಯುರೇನಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು. ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವೆಚ್ಚವಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಬಯಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಲಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.