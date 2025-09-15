5 ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
4 planet transit and surya grahan in a five days 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇರುತ್ತದೆ. 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಇಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.