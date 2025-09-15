ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 21 ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮೂರನೇ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ
Weekly Lucky Zodiac Sign 15 To 21 September ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ವಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಯಸಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಇಂದು ಬಯಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು, ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರದ ಎರಡನೇ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲ ಈ ವಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.