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- ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಏಕೆ ದೂರವಿರಬೇಕು? ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ!
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಏಕೆ ದೂರವಿರಬೇಕು? ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ!
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ (ashadha masa) ದಂಪತಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಆಷಾಢ ಮಾಸವನ್ನು 'ಶೂನ್ಯ ಮಾಸ' (Shunya Masa) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು (Auspicious events) ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ (Physical Intimacy) ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬರೀ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ (Spiritual Significance):
ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳಿಗೆ (Fasting) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ (Meditation) ತೊಡಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ (Hormonal Impact):
ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ (Melatonin and Serotonin) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ (Mood swings) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು (Research) ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ (Monsoon Health Risks):
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ (Humidity) ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ (Bacteria) ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಸಮಯ.
ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ (Infection Risk): ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTI - Urinary Tract Infection) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ (Hygiene issues): ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸೀಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ (SAD):
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು 'ಸೀಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' (Seasonal Affective Disorder) ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆತಂಕ (Anxiety) ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು (Depression) ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ದೂರವಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ; ಅದು ಬದಲಾಗುವ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌ