Ashadha Mas: ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಐದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭ

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತಿಂಗಳು, ಇದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.

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ಆಷಾಢ ಮಾಸದ 5 ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು

ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಷೇಧ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು, ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ, ಕ್ಷೌರ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಿಂದ ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಎರಡೂ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಠರಾಗ್ನಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮಲಗುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ

ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮಲಗುವವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಆಷಾಢ ಮಾಸವು ಮೋಡಗಳ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ವರುಣದೇವನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

  1. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ: ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ.
  2. ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರು, ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
  3. ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ದಾನ: ಆಷಾಢ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಛತ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಉಪ್ಪು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೂಜಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?

  1. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  2. ಗುರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು: ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಗುರು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.